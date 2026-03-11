В Новосибирской области на дороги вышло более 1000 единиц техники

В Новосибирской области дорожные службы перешли на усиленный режим работы из-за снегопадов. На трассы вышли более 1000 единиц техники — автогрейдеры, комбинированные машины, погрузчики и тракторы, которые круглосуточно очищают дороги, тротуары и пешеходные зоны, а также обрабатывают поверхности противогололёдными реагентами. Об этом сообщили в ТУАД.