В Новосибирской области на дороги вышло более 1000 единиц техники

При необходимости число машин может быть увеличено до 1367. Особое внимание уделяется трассам регионального и межмуниципального значения, а также участкам через населённые пункты.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области дорожные службы перешли на усиленный режим работы из-за снегопадов. На трассы вышли более 1000 единиц техники — автогрейдеры, комбинированные машины, погрузчики и тракторы, которые круглосуточно очищают дороги, тротуары и пешеходные зоны, а также обрабатывают поверхности противогололёдными реагентами. Об этом сообщили в ТУАД.

ТУАД призывает водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходов быть внимательными на переходах.