В Челябинской области начали взрывать лёд на водоёмах

В Челябинской области начаты работы на реках, призванные обеспечить беспрепятственный пропуск воды во время паводка. Как сообщила пресс-служба министерства общественной безопасности региона, уже сегодня, 11 марта, работы пройдут на реке Сим в Аше на месте прошлогоднего затора воды.