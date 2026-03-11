Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области начали взрывать лёд на водоёмах

Это превентивные меры для беспрепятственного пропуска паводковых вод.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинской области начаты работы на реках, призванные обеспечить беспрепятственный пропуск воды во время паводка. Как сообщила пресс-служба министерства общественной безопасности региона, уже сегодня, 11 марта, работы пройдут на реке Сим в Аше на месте прошлогоднего затора воды.

«В 2025 году создана специальная взрывотехническая группа в структуре поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности региона, для решения вопросов, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций», — говорится на сайте ведомства.

Работы пройдут до 30 марта на реке Юрюзань в Трехгорном и Нижний Тогузак в Варненском муниципальном округе.