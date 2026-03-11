В Челябинской области начали взрывать лёд на водоёмах

В Челябинской области начаты работы на реках, призванные обеспечить беспрепятственный пропуск воды во время паводка. Как сообщила пресс-служба министерства общественной безопасности региона, уже сегодня, 11 марта, работы пройдут на реке Сим в Аше на месте прошлогоднего затора воды.
«В 2025 году создана специальная взрывотехническая группа в структуре поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности региона, для решения вопросов, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций», — говорится на сайте ведомства.
Работы пройдут до 30 марта на реке Юрюзань в Трехгорном и Нижний Тогузак в Варненском муниципальном округе.