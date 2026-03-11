Al Mayadeen: Иран назвал условия для переговоров с США

Иран выдвинул условия для возобновления переговорного процесса с Соединенными Штатами. Об этом в среду, 11 марта, в соцсети X сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в Тегеране.
— Иран отвергает все посреднические инициативы по поводу прекращения огня, поскольку у него есть условия и он хочет реальных гарантий, — говорится в сообщении.
По данным канала, в список условий вошли: гарантии отказа от будущих атак на Исламскую Республику, выплата компенсаций и возможность реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах.
Иран готов к затяжному конфликту с США, заявил 10 марта советник по внешней политике при канцелярии верховного лидера страны Камаль Харази. По его словам, места для дипломатии больше нет, поскольку Соединенные Штаты дважды наносили удары в ходе переговоров.
4 марта в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон рассчитывает, что операция против Ирана займет не менее 100 дней. По данным издания Politico, Центральное командование США обратилось к ведомству с просьбой направить в свою штаб-квартиру в Тампе больше офицеров военной разведки для поддержки операции.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожают корабли Ирана вместо того, чтобы захватывать их, потому что это «веселее». По словам главы Белого дома, войска Соединенных Штатов уже потопили 46 иранских военных судов.