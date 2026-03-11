Роспотребнадзор объяснил ситуацию с комарами и клещами в Новосибирской области

Весна уже на пороге, а вместе с ней просыпаются насекомые. В Роспотребнадзоре объясняют: снежная и холодная зима сама по себе не означает резкого роста численности насекомых. На то, сколько комаров и клещей появится в тёплый сезон, прежде всего влияет погода. Так, если весна будет затяжной и холодной, активность клещей может начаться позже обычного. А быстрое высыхание временных водоёмов, где развиваются личинки комаров, способно нарушить их жизненный цикл и снизить количество насекомых.