Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области отделение почты оштрафовали за незаконную выдачу посылки

Дело в том, что в отправлении был товар, находящийся под таможенным контролем.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области почтового оператора оштрафовали за незаконную выдачу международного отправления. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Поводом для назначения штрафа стала ситуация, которая произошла в почтовом отделении в рабочем поселке Коченево в июле 2025 года. Там тогда выдали международное почтовое отправление с товаром, находящимся под таможенным контролем, без соответствующего разрешения.

— Почтовый оператор привлечен к административной ответственности за выдачу без разрешения таможенного органа товаров, находящихся под таможенным контролем, с назначением штрафа в размере 350 тысяч рублей, — добавили в пресс-службе.