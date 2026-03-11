В Новосибирской области отделение почты оштрафовали за незаконную выдачу посылки

В Новосибирской области почтового оператора оштрафовали за незаконную выдачу международного отправления. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Поводом для назначения штрафа стала ситуация, которая произошла в почтовом отделении в рабочем поселке Коченево в июле 2025 года. Там тогда выдали международное почтовое отправление с товаром, находящимся под таможенным контролем, без соответствующего разрешения.
— Почтовый оператор привлечен к административной ответственности за выдачу без разрешения таможенного органа товаров, находящихся под таможенным контролем, с назначением штрафа в размере 350 тысяч рублей, — добавили в пресс-службе.