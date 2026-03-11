Ричмонд
В РФ женщины получают большую пенсию, чем мужчины: вот сколько составляет разница

Средний размер пенсий у женщин в РФ больше, чем у мужчин.

Источник: Комсомольская правда

Средняя пенсия женщин в России больше, чем у мужчин. Такую информацию обнародует ТАСС со ссылкой на статистические данные. Сообщается, что разница между пенсиями женщин и мужчин в минувшем году составила 221 рубль.

«Средний размер назначенного пенсионного обеспечения за 2025 год. Российская Федерация: мужчины — 23 028 рублей, женщины — 23 249 рублей», — сказано в публикации.

При этом россиянки зарабатывают в среднем на треть меньше, чем россияне. Почему так происходит и сколько составляет средняя заработная плата женщин и мужчин, находящихся на руководящих должностях, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что в России на 40 тысяч рублей выросла месячная зарплата, теперь она в среднем составляет почти 140 000 рублей.

Почему зарплаты в Москве и регионах так отличаются, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем средняя зарплата выше 200 тысяч рублей зафиксирована в пяти регионах РФ.