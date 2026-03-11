Симоньян назвала очередного обладателя премии Тиграна Кеосаяна: история бойца СВО пострясла всю страну

Также миллион рублей получил питерский дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна на седьмом этаже семилетнего ребенка. Мать ребенка была в другой комнате, а окна не были оборудованы защитными блокираторами. Позже Ибадуллаев рассказал, что большую часть премиальных средств он отправил своему больному отцу в Узбекистан.