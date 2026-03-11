Симоньян назвала очередного обладателя премии Тиграна Кеосаяна: история бойца СВО пострясла всю страну

Российский боец Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе Гришино на Красноармейском направлении, станет обладателем премии Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей. Об этом в Telegram-канале сообщила вдова режиссера, главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Восьмая премия имени Тиграна уходит этому бойцу вместе с нашими с Тиграном поклонами», — написала она.
Ранее, напомним, премии Тиграна Кеосаяна получили, в частности, воспитательницы детского сада из Бугуруслана Лия Галеева и Людмила Платонова, которые защитили детей от маньяка с ножом.
Также миллион рублей получил питерский дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна на седьмом этаже семилетнего ребенка. Мать ребенка была в другой комнате, а окна не были оборудованы защитными блокираторами. Позже Ибадуллаев рассказал, что большую часть премиальных средств он отправил своему больному отцу в Узбекистан.
Премия для «хороших, правильных людей» была учреждена главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Она уточнила, что ее размер составит один миллион рублей. Вручать премию планируется не реже десяти раз в год.
Что же касается 21-летнего Сергея Ярашева, то историю его подвига от главы ДНР Дениса Пушилина накануне узнал российский президент Владимир Путин. Срочно запросил справку по военнослужащему в Минобороны, а также пообщался с командирами бойца, проявившего невиданную храбрость.
Молодой человек в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении. В настоящее время Сергей находится в госпитале, ему провели серьезную операцию.
«И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Путин вручил звезду Героя России медсестре, ефрейтору Людмиле Болилой, которая закрыла собой бойца. Она стала второй девушкой, получившей на СВО Золотую звезду Героя России. Медсестра мотострелкового полка находилась на командном пункте во время ракетно-артиллерийского удара.