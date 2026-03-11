Конфликт в тайге: смерть семьи Усольцевых могут признать официально

В конце марта истекает шестимесячный срок с момента исчезновения Сергея, Ирины и маленькой Арины Усольцевых.
Юристы в комментариях aif.ru объяснили, как это скажется на поисках и разобрали тонкости в истории с наследством, а опытные туристы рассказали, где искать правду, когда растает снег.
Суд может объявить Усольцевых умершими до обнаружения тел.
Семью Усольцевых, пропавшую в Красноярском крае в сентябре 2025 года, могут признать погибшими в конце марта, еще до официального обнаружения останков. Об этом aif.ru сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
28 сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в однодневный поход к горе Буратинка (урочище Буратинка в Кутурчинском Белогорье). После этого связь с ними прервалась навсегда. Несмотря на масштабные поиски, за пять месяцев не найдено ни следа, ни улик.
«Объявить гражданина умершим может суд. Если по месту жительства нет информации о пропавшем и есть основания полагать, что были обстоятельства, угрожающие их жизни, то в течение шести месяцев могут признать погибшими. В конце марта истекает этот срок», — пояснил Соловьев.
Юрист уточнил, что днем смерти будет считаться дата вступления решения суда в законную силу. Это позволит родственникам решить юридические вопросы, главный из которых — наследство.
Работа следователей не остановится, несмотря на признание семьи погибшей.
Юридическое признание гибели необходимо в первую очередь для оформления документов и наследственного дела.
«Определять наследственную массу, смотреть, было ли завещание или нет. То есть, открывать наследственное дело. А вступить в наследство они смогут через полгода, то есть, фактически, спустя год с момента исчезновения семьи», — добавил Иван Соловьев.
При этом, даже если суд признает Усольцевых погибшими, работа следователей не остановится. Как только в урочище сойдет снег, поиски возобновятся. Если будут найдены вещи, костные останки или биологический материал, это станет окончательным подтверждением трагедии.
Охотники и туристы обсуждают последние версии.
Параллельно с официальной версией о несчастном случае (заблудились и замерзли) в регионе продолжают обсуждаться альтернативные сценарии. Ранее сибирский охотник Александр Багаев предположил, что трое человек не могли бесследно раствориться в тайге — он не исключает криминал и вывоз тел.
Эту версию прокомментировал депутат Заксобрания края и опытный турист Алексей Кулеш.
«Меня самого беспокоит эта ситуация. Действительно странно: три человека пропали на довольно ограниченной территории, и до сих пор непонятно, что произошло. Однако никаких улик, указывающих на бытовой или случайный конфликт, не обнаружено», — отметил Кулеш в комментарии aif.ru.
По его словам, следствие отрабатывало разные направления, но они не подтвердились. Поэтому методом исключения самой рабочей версией остается та, что Усольцевы заблудились и замерзли, пытаясь найти укрытие.
Друг Сергея Усольцева Александр Дымов также сомневается в популярных конспирологических теориях, включая версию о гибели в скальном разломе, убийстве из-за золота или конфликта с браконьерами.
«Да, похоже, что их там нет. Сергей не из тех людей, кто станет конфликтовать с посторонними. Тот факт, что я за все эти годы ни разу не слышал об этой “петле” (прим. — урочище), уже о многом говорит. Она не пользовалась популярностью ни у туристов, ни у старателей. В моем кругу общения никогда даже не упоминалось о золоте в этом районе», — поделился Дымов.
Новый этап поисков начнется когда растает снег.
Алексей Кулеш подчеркнул, что у поисковиков появится уникальное окно возможностей сразу после схода снега, но до появления густой зелени — ориентировочно в начале мая.
«В этот период нужно очень активно всё проверять. Потому что при появлении зелени следы будут снова скрыты», — резюмировал Кулеш.
На данный момент СК официально опровергает слухи о найденных телах, которые периодически появляются в местных чатах. Основной версией происшествия по-прежнему остается несчастный случай. Окончательный ответ, возможно, даст только растаявший весенний снег.