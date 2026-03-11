Ричмонд
Провал Сырского: царь-бомба РФ положила конец контрнаступу ВСУ у Гуляйполя

Контрнаступление ВСУ под Гуляйполем провалилось. Военный эксперт Джерелиевский рассказал о ситуации на направлении.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ударом трехтонной бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ под Гуляйполем положили конец попыткам контрнаступления противника. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Борис Джерелиевский.

Ранее в Сети появились кадры удара трехтонной бомбы по пункту временной дислокации 154-й бригады ВСУ под Гуляйполем. Враг разместился в трехэтажном общежитии сельхозтехникума.

«Дело в том, что резервы ВСУ истощаются. Попытка контрнаступления, которую Сырский предпринял на гуляйпольском направлении, привела к обескровливанию киевских формирований. Попытки контрнаступа провалились», — сказал Джерелиевский.

Военный эксперт добавил, что ВС РФ продвигаются в сторону Запорожья.

«Продвижение не очень быстрое из-за климатических условий. Но тем не менее, мы продвигаемся», — подчеркнул он.

Также Джерелиевский отметил, что главком ВСУ Александр Сырский бросил под Гуляйполе ослабленную 154-ю бригаду, понесшие массовые потери у Харькова.