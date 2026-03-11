Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР объявил о начале ударов по технологической инфраструктуре противников

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о старте массированных атак на технологическую инфраструктуру своих оппонентов. Об этом в среду, 11 марта, сообщило агентство Tasnim.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о старте массированных атак на технологическую инфраструктуру своих оппонентов. Об этом в среду, 11 марта, сообщило агентство Tasnim.

— Мы объявляем о начале нанесения ударов по технологической инфраструктуре противника в регионе, — цитирует заявление КСИР агентство.

Ранее центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» предупредил о намерении Тегерана атаковать энергетические объекты на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат наносить удары по аналогичным целям в Иране.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что между Вашингтоном и Тель-Авивом стремительно нарастает напряженность. Причиной стали удары Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре.

9 марта иранские военные предложили любой европейской или арабской стране сделку — республика откроет Ормузский пролив для тех, кто сможет выслать американских и израильских послов. Позже, 10 марта, американская разведка начала фиксировать признаки того, что Иран предпринимает шаги по размещению морских мин на судоходном пути в Ормузском проливе. По данным Вашингтона, Тегеран использует небольшие суда, каждое из которых может перевозить две-три мины.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше