КСИР объявил о начале ударов по технологической инфраструктуре противников

9 марта иранские военные предложили любой европейской или арабской стране сделку — республика откроет Ормузский пролив для тех, кто сможет выслать американских и израильских послов. Позже, 10 марта, американская разведка начала фиксировать признаки того, что Иран предпринимает шаги по размещению морских мин на судоходном пути в Ормузском проливе. По данным Вашингтона, Тегеран использует небольшие суда, каждое из которых может перевозить две-три мины.