КСИР объявил о начале ударов по технологической инфраструктуре противников

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о старте массированных атак на технологическую инфраструктуру своих оппонентов. Об этом в среду, 11 марта, сообщило агентство Tasnim.
— Мы объявляем о начале нанесения ударов по технологической инфраструктуре противника в регионе, — цитирует заявление КСИР агентство.
Ранее центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» предупредил о намерении Тегерана атаковать энергетические объекты на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат наносить удары по аналогичным целям в Иране.
Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что между Вашингтоном и Тель-Авивом стремительно нарастает напряженность. Причиной стали удары Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре.
9 марта иранские военные предложили любой европейской или арабской стране сделку — республика откроет Ормузский пролив для тех, кто сможет выслать американских и израильских послов. Позже, 10 марта, американская разведка начала фиксировать признаки того, что Иран предпринимает шаги по размещению морских мин на судоходном пути в Ормузском проливе. По данным Вашингтона, Тегеран использует небольшие суда, каждое из которых может перевозить две-три мины.