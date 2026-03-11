Россельхознадзор не выпустил из Омска в Казахстан три тонны овса

В пятницу, 6 марта, Россельхознадзор и омские таможенники остановили на пункте пропуска «Исилькульский» грузовик под управлением гражданина Казахстана. В машине обнаружили три тонны овса урожая 2025 года, которые пытались отправить в соседнюю республику. Никаких документов на груз у водителя не оказалось.
Инспекторы выяснили, что отсутствует необходимый сертификат. При этом овес относится к продукции высокого фитосанитарного риска, поэтому его перемещение через границу без подтверждающих безопасность документов строжайше запрещено. Груз с территории Омской области не выпустили, а фуру развернули обратно.
В отношении нарушителя возбудили административное дело по статье, касающейся правил импорта и экспорта подкарантинных грузов. Теперь мужчине грозит штраф, а овес останется в России до полного выяснения всех обстоятельств.
Ранее «КП-Омск» рассказала, что в регионе выявили 22 случая недостоверного декларирования зерновых и масличных культур.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Перед 8 марта в регионе сожгли 7 тысяч зараженных цветов.