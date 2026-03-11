Россельхознадзор не выпустил из Омска в Казахстан три тонны овса

В пятницу, 6 марта, Россельхознадзор и омские таможенники остановили на пункте пропуска «Исилькульский» грузовик под управлением гражданина Казахстана. В машине обнаружили три тонны овса урожая 2025 года, которые пытались отправить в соседнюю республику. Никаких документов на груз у водителя не оказалось.