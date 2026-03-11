В Новосибирске к 9 Мая высадят 5000 бархатцев и гераней

В Новосибирске к 9 Мая украсят город пятью тысячами бархатцев и гераней, сообщил мэр Максим Кудрявцев.
«Горзеленхоз» заключил контракт на более 1,3 млн рублей на закупку и доставку рассады с 5 по 7 мая.
Цветы высадят в ключевых местах празднования Дня Победы: возле Монумента Славы, в Театральном сквере, сквере Сибиряков-Гвардейцев, на бульваре Победы и у стелы «Звезда».
Бархатцы и герани выбраны за устойчивость к заморозкам и цвета, совпадающие расцветкой с георгиевской лентой — символом мужества и стойкости народа в Великой Отечественной войне.