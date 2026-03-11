Операторы БПЛА Южной группировки поразили 45 блиндажей и укрытий ВСУ

Операторы беспилотных систем группировки войск «Южная» за сутки нанесли серию ударов по позициям Вооружённых силы Украины. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра соединения Евгений Третьяков.
По его словам, в ходе операций были уничтожены склад боеприпасов и шесть складов материально-технического обеспечения. Также под удары попали многочисленные полевые укрепления противника.
В частности, как отметил представитель группировки, поражены 45 блиндажей и различных укрытий, а также 19 антенн связи. Кроме того, российские военные за тот же период сбили 15 беспилотников украинской стороны.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения выявленной в Днепропетровской области замаскированной сети опорных пунктов ВСУ.