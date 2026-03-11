Дезактивированный грунт из Фукусимы используется на клумбах резиденции премьера

В марте 2011 года из-за удара цунами на АЭС «Фукусима-1» вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали почти 165 тыс. человек. Сейчас на АЭС продолжаются ликвидационные работы, на демонтаж станции власти закладывают не менее 40 лет.