Дезактивированный грунт из Фукусимы используется на клумбах резиденции премьера

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Земля из японской префектуры Фукусима, прошедшая процедуру дезактивации после аварии на АЭС «Фукусима-1», используется на клумбах резиденции премьер-министра страны и территориях министерств в центре Токио. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихира по случаю отмечаемой 15-й годовщины со дня землетрясения и цунами 2011 года.
Кихара подчеркнул, что одним из важнейших условий восстановления префектуры Фукусима является реализация программы повторного использования очищенной от радиоактивных частиц земли из этого региона. «В целях достижения понимания у местного населения правительство само выступает первопроходцем: повторное использование грунта уже практикуется на клумбах резиденции премьер-министра и министерств», — подчеркнул он. Кихара пообещал, что власти страны планируют также распространить эту практику на региональные государственные учреждения. Генсек правительства также отметил важность формирования понимания по этому вопроса у местного населения.
На территории промежуточных объектов хранения в Фукусиме находится около 14 млн куб. м дезактивированной почвы. Планируется, что к 2045 году ее вывезут за пределы префектуры и полностью утилизируют.
В марте 2011 года из-за удара цунами на АЭС «Фукусима-1» вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали почти 165 тыс. человек. Сейчас на АЭС продолжаются ликвидационные работы, на демонтаж станции власти закладывают не менее 40 лет.