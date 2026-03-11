Ричмонд
Дезактивированный грунт из Фукусимы используется на клумбах резиденции премьера

Генсек японского кабмина Минору Кихара подчеркнул, что одним из важнейших условий восстановления префектуры после аварии на АЭС является реализация программы повторного использования очищенной от радиоактивных частиц земли.

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Земля из японской префектуры Фукусима, прошедшая процедуру дезактивации после аварии на АЭС «Фукусима-1», используется на клумбах резиденции премьер-министра страны и территориях министерств в центре Токио. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихира по случаю отмечаемой 15-й годовщины со дня землетрясения и цунами 2011 года.

Кихара подчеркнул, что одним из важнейших условий восстановления префектуры Фукусима является реализация программы повторного использования очищенной от радиоактивных частиц земли из этого региона. «В целях достижения понимания у местного населения правительство само выступает первопроходцем: повторное использование грунта уже практикуется на клумбах резиденции премьер-министра и министерств», — подчеркнул он. Кихара пообещал, что власти страны планируют также распространить эту практику на региональные государственные учреждения. Генсек правительства также отметил важность формирования понимания по этому вопроса у местного населения.

На территории промежуточных объектов хранения в Фукусиме находится около 14 млн куб. м дезактивированной почвы. Планируется, что к 2045 году ее вывезут за пределы префектуры и полностью утилизируют.

В марте 2011 года из-за удара цунами на АЭС «Фукусима-1» вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали почти 165 тыс. человек. Сейчас на АЭС продолжаются ликвидационные работы, на демонтаж станции власти закладывают не менее 40 лет.

