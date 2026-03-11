Институт Русистики оценил необходимость буквы «ё» в русском языке

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Буква «ё» является смыслообразующей в русском языке, она защищает точность речи и сохраняет смысл текста, заявили РИА Новости в Институте Русистики.
Ранее в Соцфонде сообщили, что при оформлении заявления на единое пособие данные должны совпадать с теми, что указаны в документах, вплоть до буквы «ё». Если информация внесена с ошибкой, это может привести к отказу.
«Филологи называют “ё” смыслообразующей буквой — она защищает точность русской речи и сохраняет смысл текста», — рассказали в Институте Русистики, добавив, что обязательное употребление буквы «ё» было введено в советских школах в 1942 году.
В институте добавили, что если исключить данную букву из русского алфавита, то в речи и текстах может появиться двусмысленность.
«Появляются искажения значения и трудности в понимании текста. Сравните: заём — заем, нёбо — небо, мёл — мел. На букву “ё” всегда падает ударение, на “е” — не всегда. Иногда ошибка может полностью изменить смысл фразы», — заключили в институте.