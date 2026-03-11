Пятеро пропали без вести в Башкирии: всех нашли мертвыми

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» опубликовал статистику за февраль 2026 года. За месяц поступило 59 заявок на поиск пропавших жителей республики.
41 человек обнаружены живыми. Еще пятеро найдены погибшими. Восемь заявок не подтвердились. Поиски пятерых продолжаются — волонтеры распространяют ориентировки и проверяют свидетельства.
Доступный круглосуточно телефон бесплатной горячей линии отряда — 8 (800) 700−54−52.
— Помочь может каждый! Берегите себя и своих близких! — заявили в «ЛизаАлерт».
