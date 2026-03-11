Самарцы массово жалуются на резкий рост платы за воду

Жители региона обратили внимание губернатора Вячеслава Федорищева на резкое увеличение сумм в платежках за водоснабжение. В региональном комитете ценового и тарифного регулирования пояснили, что это связано не только с ежегодной индексацией, но и с изменением правил для тех, у кого нет счетчиков.
С 6 декабря 2025 года повышающий коэффициент для потребителей без индивидуальных приборов учета вырос с 1,5 до 3. То есть норматив потребления теперь умножается на три. Под действие новых правил попадают квартиры, где счетчики не установлены (хотя технически это возможно), истек срок их поверки или собственники не пускают контролеров.
Сами горожане негодуют в соцсетях: «Почему тарифы на воду так резко выросли? Это неприемлемо. Зарплаты не увеличиваются, а цены на коммуналку растут в два раза».
Для решения индивидуальных вопросов в комитете рекомендуют обращаться на Садовую, 292 или через портал Госуслуг. Если в квартире действительно нельзя поставить счетчик, это нужно подтвердить официальным актом от УК или ресурсников.