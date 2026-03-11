Самарцы массово жалуются на резкий рост платы за воду

С 6 декабря 2025 года повышающий коэффициент для потребителей без индивидуальных приборов учета вырос с 1,5 до 3. То есть норматив потребления теперь умножается на три. Под действие новых правил попадают квартиры, где счетчики не установлены (хотя технически это возможно), истек срок их поверки или собственники не пускают контролеров.