На Байкале сохраняется опасная ледовая обстановка

IrkutskMedia, 11 марта. Инспекторы центра ГИМС продолжают мониторинг ледовой обстановки в акватории Иркутской области. Для предотвращения происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед, служащие проводят совместные рейды с представителями других ведомств.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что задача профилактических мероприятий — пресечение правонарушений и проведение профилактической работы с туристами и отдыхающими на водоемах. Категорически запрещен выезд на лед вне ледовых переправ.
Сотрудники Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области доводят до граждан информацию о ледовой обстановке на водоемах, находящихся в зоне ответственности инспекторских подразделений.
Ангарский инспекторский участок: на реке Китой — лед 20−30 сантиметров, на Ангаре — промоины.
Байкальский инспекторский участок: на Байкале толщина льда — 60−70 сантиметров, наблюдается множество динамических трещин.
Братский инспекторский отдел: на Братском водохранилище толщина льда — от 40 до 60 сантиметров.
Боханский инспекторский участок: на реках Ангара, Ида — лед до 80 сантиметров.
Жигаловский инспекторский участок: на реке Лене ледовая обстановка — без изменений, толщина льда — 50−60 сантиметров.
Зиминский инспекторский участок: на реках Зима, Ока толщина льда — от 50 до 60 сантиметров, на озерах — лёд до 55 сантиметров.
Западно-Байкальский инспекторский участок: на Ангаре от истока до Большой Речки — открытая вода, далее — лед от 5 до 20 сантиметров, в заливах — лед до 1 метра. На озере Байкал — лед от 70 до 80 сантиметров. В районе мыса Кадильный и поселка Большое Голоустное — многочисленные разрывы льда, местами — открытая вода.
Еланцынский инспекторский участок: на озере Байкал толщина льда — 80−90 сантиметров, в районе Усть-Ангинского залива, Куяды, Бугульдейки имеются трещины, нажимы, лёд не стабилен, постоянно меняется ледовая обстановка.
Иркутский инспекторский участок: в верхнем бьефе реки Ангары по основному руслу — лед толщиной от 100 до 120 сантиметров, на его поверхности — снежный наст. В заливах лед — около 1 метра. В нижнем бьефе по основному руслу вдоль берегов — кромка льда. На Квадратах, Теплых озерах, в Тихом Плесе толщина льда — от 100 до 120 сантиметров, снежный покров. На обводненных карьерах — лед до 130 сантиметров. На Иркуте — снежный наст.
Киренский инспекторский участок: на реках Киренга и Лена местами присутствует открытая вода, толщина льда — от 35 до 65 сантиметров.
Маломорский инспекторский участок: на озере Байкал в заливах Куркутский и Мухор толщина льда — до 65 сантиметров. В бухте Базарной — 70 сантиметров. В проливе Ольхонские ворота — 35−40 сантиметров. В заливах и в проливе наблюдаются нажимы, многочисленные трещины.
Нижнеудинский инспекторский участок: на Уде толщина льда — до 40 сантиметров, местами — промоины.
Казачинско-Ленский инспекторский участок: на Киренге — лед 50−60 сантиметров.
Нукутский инспекторский участок: на Братском водохранилище толщина льда — от 90 до 110 сантиметров.
Осинский инспекторский участок: на Братское водохранилище толщина льда — от 40 до 80 сантиметров.
Тайшетский инспекторский участок: на Бирюсе — лед от 50 до 60 сантиметров.
Тулунский инспекторский участок: толщина льда на реке Ие — от 4 до 45 сантиметров, на озерах — до 55 сантиметров.
Усть-Илимский инспекторский участок: на Усть-Илимском водохранилище (верхний бьеф) толщина льда — от 50 до 60 сантиметров, в заливах — от 60 до 70 сантиметров. На Богучанском водохранилище (нижний бьеф) — открытая вода, в заливах — лед от 30 до 40 сантиметров. На ручьях, озерах, мелких реках — от 60 до 70 сантиметров.
Усть-Удинский инспекторский участок: на Братском водохранилище толщина льда — от 45 до 85 сантиметров.
Усть-Кутский инспекторский участок: на реке Лене толщина льда — 81 сантиметров.
Чунский инспекторский участок: на реке Чуне толщина льда — от 90 до 130 сантиметров.
Черемховский инспекторский участок: на Братском водохранилище толщина льда от 60 до 70 сантиметров, на реке Белой — лёд от 50 до 60 сантиметров.
Усольский инспекторский участок: на Ангаре — ледостав, толщина льда — от 15 до 30 сантиметров. Кромка находится за поселком Железнодорожным. По озерам прудам — без изменений.
Шелеховский инспекторский участок: на Иркуте толщина льда — от 80 до 100 сантиметров, местами — промоины. На Олхе — открытая вода, частично — забереги. На карьерах — лед до 80 сантиметров.
Ранее агентство сообщало, что в акватории Байкала проводятся межведомственные рейды. В обеспечении безопасности на озере участвуют сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области во взаимодействии с инспекторами ГИМС и транспортными полицейскими. С помощью беспилотных летательных аппаратов служащие выявили более 50 нарушений.