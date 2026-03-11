На Байкале сохраняется опасная ледовая обстановка

Иркутский инспекторский участок: в верхнем бьефе реки Ангары по основному руслу — лед толщиной от 100 до 120 сантиметров, на его поверхности — снежный наст. В заливах лед — около 1 метра. В нижнем бьефе по основному руслу вдоль берегов — кромка льда. На Квадратах, Теплых озерах, в Тихом Плесе толщина льда — от 100 до 120 сантиметров, снежный покров. На обводненных карьерах — лед до 130 сантиметров. На Иркуте — снежный наст.