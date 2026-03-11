«Ранее не встречался»: уникальный артефакт времен Золотой Орды нашли в Атырауской области (видео)

Сообщается, что наряду с археологическими исследованиями на территории древнего города ведутся работы по реставрации. «Среди находок — бытовые и декоративные изделия из металла, стекла и кости, а также керамическая посуда. Самым уникальным предметом является бронзовый замок XIV—XV вв. еков, который ранее не встречался в городищах Алтын Орды», — отметил главный археолог музея Айбек Турарович.