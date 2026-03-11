«Ранее не встречался»: уникальный артефакт времен Золотой Орды нашли в Атырауской области (видео)

В этом году ученые обнаружили около 250 артефактов на территории пяти городищ, входящих в средневековый комплекс Сарайшык. Помимо этого, выявлены части жилых домов, цитадели и караван-сарая, относящиеся к раннему периоду XIV века. Найденные артефакты относятся к эпохе Золотой Орды.
Сообщается, что наряду с археологическими исследованиями на территории древнего города ведутся работы по реставрации. «Среди находок — бытовые и декоративные изделия из металла, стекла и кости, а также керамическая посуда. Самым уникальным предметом является бронзовый замок
Отмечается, что в настоящее время территория полностью оцифровывается. Перед каждым местом раскопок установлены QR-коды — туристы могут отсканировать их с помощью мобильного телефона и получить подробную информацию об исторических объектах.
Также планируется установить в Сарайшыке памятник Касым хану.