«Ранее не встречался»: уникальный артефакт времен Золотой Орды нашли в Атырауской области (видео)

Артефакты эпохи Золотой Орды обнаружили в Атырауской области — их нашли на территории средневекового городища Сарайшык, передает NUR.KZ со ссылкой на РСК региона.

Источник: Nur.kz

В этом году ученые обнаружили около 250 артефактов на территории пяти городищ, входящих в средневековый комплекс Сарайшык. Помимо этого, выявлены части жилых домов, цитадели и караван-сарая, относящиеся к раннему периоду XIV века. Найденные артефакты относятся к эпохе Золотой Орды.

Сообщается, что наряду с археологическими исследованиями на территории древнего города ведутся работы по реставрации. «Среди находок — бытовые и декоративные изделия из металла, стекла и кости, а также керамическая посуда. Самым уникальным предметом является бронзовый замок XIV—XV вв.еков, который ранее не встречался в городищах Алтын Орды», — отметил главный археолог музея Айбек Турарович.

Отмечается, что в настоящее время территория полностью оцифровывается. Перед каждым местом раскопок установлены QR-коды — туристы могут отсканировать их с помощью мобильного телефона и получить подробную информацию об исторических объектах.

Также планируется установить в Сарайшыке памятник Касым хану.