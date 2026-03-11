Весна подкралась незаметно: В Госдуме посоветовали больше гулять, чтобы не разболеться при смене сезонов

Те, кто сделал прививки, как правило, сделали их ещё осенью. Если только изменится возбудитель и станет понятно, что циркулирует, например, грипп А вместо гриппа Б или появится другая модификация вируса, против которой есть более эффективная вакцина, тогда можно будет рассмотреть дополнительные меры. Но пока подобной активности я не отмечал.