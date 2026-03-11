Более 167 млн рублей взыщут за аварию на нефтепроводе в Волгоградской области

Как уточнили в Нижне-Волжском управлении Росприроднадзора, факт загрязнения почвы вследствие аварии на нефтепроводе. В результате общая площадь загрязнения составила 68138,67 кв.м. Сумма причиненного вреда почве составила 167 398 643 рублей, но в добровольном порядке эту сумму нефтяники не погасили.