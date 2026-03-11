Хоценко: «Омский регион готов помочь жителям Брянской области»

В социальных сетях губернатора Омской области Виталия Хоценко в ночь на среду, 11 марта 2026 года, появились слова поддержки и соболезнования родным и близким брянцев, погибших в результате атаки ВСУ на город. Он также пожелал пострадавшим скорейшего восстановления.