Новосибирская авиакомпания S7 отменила все рейсы из ОАЭ до 31 марта

Полеты возобновятся после стабилизации обстановки.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская авиакомпания S7 Airlines отменила все рейсы из/в ОАЭ с 12 по 31 марта. Связано это с ситуацией на Ближнем Востоке. Полеты возобновятся после стабилизации обстановки в регионе. Об этом сообщили на сайте авиакомпании.

Напомним, что ранее S7 в связи с закрытием воздушного пространства над странами Персидского залива вносила изменения в расписание рейсов. В частности, на 12 марта был назначен рейс Дубай — Новосибирск. Однако последний самолет из Дубая отправился в Толмачево 11 марта.

— Пассажиры отмененных и перенесенных рейсов могут оформить возврат денег за билеты, — добавили в авиакомпании.

