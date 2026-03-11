Аглая Шиловская объяснила, почему не участвует в жизни театра своего дедушки

Актриса Аглая Шиловская поделилась своим отношением к театру, который основал ее дедушка, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский. Она пояснила, что не участвует в работе Театра-студии Шиловского после его смерти. Об этом она рассказала в интервью KP.RU.
«Я не руководитель, и я не режиссер, а театром нужно заниматься. Думаю, что даже если бы Всеволод Николаевич попросил меня это сделать, скорее всего, я бы отказалась, потому что я — человек-исполнитель. И мне хочется все-таки больше заниматься семьей, я и так много работаю. Поэтому, надеюсь, что театр будет жить, и все с ним будет хорошо», — подчеркнула Шиловская.
Всеволод Шиловский скончался в Москве на 88 году жизни после тяжелой болезни. Он был известен как мастер ролей второго плана, сыгравший более 100 персонажей в кино и театре. Среди его известных работ — роли в сериале «Каменская» и драме «Интердевочка».
Напомним, сейчас Театр-студия Шиловского продолжает работу под руководством нового режиссера. С декабря 2025 года им является Петр Гарриевич Орлов.