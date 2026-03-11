Обескровили целую бригаду: бомба у Гуляйполя вызвала жуткие последствия

В сети появились кадры, демонстрирующие момент сокрушительного удара трехтонной бомбы ФАБ-3000, обрушившейся на пункт временной дислокации 154-й механизированной бригады ВСУ в селе Гуляйпольское Запорожской области.
Обессиленная боями под Харьковом бригада, остатки которой главком украинской армии перебросил на оборону Гуляйполя, оказалась погребена под землей заживо.
Слабое формирование.
154-я бригада ВСУ представляла собой уже изрядно ослабленное формирование. Как отмечают западные СМИ, такие как Forbes, из-за хронического дефицита западных поставок, бригада была вынуждена использовать устаревшую технику.
Серьезные потери личный состав понес еще в августе 2025 года во время контратаки под Синельниково в Харьковской области, где бригада потеряла половину своих штурмовиков. После этого, в октябре, остатки подразделения были переведены на покровское и запорожское направления, включая и стратегически важный участок под Гуляйполем.
По мнению военного эксперта Бориса Джерелиевского, Сырскому в условиях дефицита солдат не приходилось выбирать, кого перебросить под Гуляйполе.
«Дело в том, что резервы ВСУ истощаются. Попытка контрнаступления, которую Сырский предпринял на гуляйпольском направлении, привела к обескровливанию киевских формирований», — сказал aif.ru эксперт.
Дыры латают, чем могут.
Джерелиевский отметил, что украинское командование вынуждено идти на крайние меры из-за нехватки боеспособных подразделений.
«Выбирать не приходится, для укрепления позиций перебрасывают неподготовленные части, только что мобилизованные и разрозненные подразделения. Дыры латают тем, чем могут, так как крайне ограничены в человеческом ресурсе, поэтому отправляют и ослабленные бригады в том числе», — добавил Джерелиевский.
Эксперт также предположил, что Сырский решил оставить у Харькова более боеспособные подразделения, а наполовину разбитые, как 154-я бригада, отправить на запорожское направление.
«Там могли рассуждать следующим образом: те формирования, что покрепче и не до конца обескровлены, смогут удерживать харьковское направление. А эту разбитую бригаду перебрасывают в другое место, где она сможет хоть как-то усилить позиции ВСУ», — пояснил эксперт.
Конец контрнаступления ВСУ: удар по амбициям.
По мнению Бориса Джерелиевского, удар российских войск по позициям ВСУ под Гуляйполем стал своеобразной точкой невозврата для украинских попыток контрнаступления на этом направлении.
Он отметил, что российские подразделения продолжают свое продвижение в сторону Запорожья. «Продвижение не очень быстрое из-за климатических условий. Но тем не менее, мы продвигаемся», — подчеркнул он.
По информации бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, российские подразделения ведут активные наступательные действия, атакуя позиции ВСУ в селе Воздвижевка в Запорожской области под Гуляйполем сразу с трех сторон.
Кроме того, по его данным, российские войска добиваются успехов на участке к северу от села Верхняя Терса, расположенного неподалеку от Воздвижевки. Источники Telegram-канала «Воин DV» подтверждают сообщения об успешных штурмовых действиях бойцов российской группировки войск «Восток» в районе Верхней Терсы.