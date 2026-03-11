Обескровили целую бригаду: бомба у Гуляйполя вызвала жуткие последствия

Серьезные потери личный состав понес еще в августе 2025 года во время контратаки под Синельниково в Харьковской области, где бригада потеряла половину своих штурмовиков. После этого, в октябре, остатки подразделения были переведены на покровское и запорожское направления, включая и стратегически важный участок под Гуляйполем.