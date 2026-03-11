Аглая Шиловская ответила на обвинения в покровительстве знаменитых родных в ее карьере

«Не всем хочется признать: чтобы чего-то добиться, всегда нужно много вкалывать. Проще думать, что кого-то пропихнули, а у них не получается, потому что они несчастные. Нет, никаких советов и установок мне не давали, потому что, когда ты занимаешься делом, на это времени совершенно нет, некогда об этом даже думать», — рассказала Аглая.