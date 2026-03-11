Аглая Шиловская ответила на обвинения в покровительстве знаменитых родных в ее карьере

Актриса Аглая Шиловская — внучка легендарного Всеволода Шиловского и дочь режиссера Ильи Шиловского. Вместо того, чтобы полагаться на знаменитую фамилию, она идет своим путем. В 17 Аглая лет сыграла главную роль в мюзикле «Монте-Кристо» в Московском театре оперетты. Сегодня она блистает в «Графе Орлове» в том же театре. Актриса рассказала KP.RU, повлияли ли родственники на ее карьеру.
«Не всем хочется признать: чтобы чего-то добиться, всегда нужно много вкалывать. Проще думать, что кого-то пропихнули, а у них не получается, потому что они несчастные. Нет, никаких советов и установок мне не давали, потому что, когда ты занимаешься делом, на это времени совершенно нет, некогда об этом даже думать», — рассказала Аглая.
Она призналась, что в детстве и юности «мчалась на всех парах». Школу сдала экстерном в 15 лет, сразу поступила в Щукинское, снималась в кино, участвовала в музыкальных шоу. Но сейчас, по ее словам, наступил долгожданный период спокойствия.
Аглая сознательно отказывается от лишних проектов, выбирает только то, что по-настоящему радует, и наслаждается жизнью без бешеного ритма. Большую роль в этом сыграл муж. Благодаря ему у нее наконец появилась возможность дышать свободно.
Ранее актриса объяснила, почему не участвует в жизни театра своего дедушки. Он скончался осенью 2025 года.