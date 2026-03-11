Матч омского «Авангарда» с «Торпедо» может повлиять на Кубок Континента

При этом исход матча может повлиять на судьбу Кубка Континента сезона-2025/26.
Как сообщает Континентальная хоккейная лига, магнитогорский «Металлург» уже 11 марта может стать победителем Восточной конференции, даже если не наберет ни одного очка в матче с «Салаватом Юлаевым». Это произойдет в случае поражения «Авангарда» в матче с нижегородцами. Если же вместе с этим «Локомотив» сегодня проиграет «Автомобилисту» в основное время, магнитогорская команда станет еще и обладателем Кубка Континента.
В случае же, если «Металлург» одержит победу над «Салаватом Юлаевым» в основное время или в овертайме, он заберет Кубок Континента без дополнительных условий. При победе в серии бросков Кубок отойдет магнитогорцам, если «Локомотив» не победит «автомобилист» в основное время.
Напомним, «Авангард» и «Торпедо» в последний раз встречались в ноябре 2025-го. Тогда победа со счетом 6:2 осталась за «Авангардом».