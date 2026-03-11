Матч омского «Авангарда» с «Торпедо» может повлиять на Кубок Континента

Как сообщает Континентальная хоккейная лига, магнитогорский «Металлург» уже 11 марта может стать победителем Восточной конференции, даже если не наберет ни одного очка в матче с «Салаватом Юлаевым». Это произойдет в случае поражения «Авангарда» в матче с нижегородцами. Если же вместе с этим «Локомотив» сегодня проиграет «Автомобилисту» в основное время, магнитогорская команда станет еще и обладателем Кубка Континента.