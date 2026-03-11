Александру Зацепину хотят дать звание «Почётный житель Новосибирска»

В Новосибирске предлагают присвоить Александру Зацепину звание «Почётный житель города». Об этом сообщает Анна Терешкова.
В честь 100-летнего юбилея Александра Сергеевича Зацепина, легендарного композитора в Новосибирской филармонии прошёл концерт «Есть только миг». На сцене и в зале собрались тысячи поклонников его музыки, которая известна всей России.
Александр Зацепин получил в Новосибирске музыкальное образование и долгое время работал во филармонии, сохранив связь с родным городом. По итогам юбилейного концерта филармония направила инициативу в Совет депутатов Новосибирска о присвоении композитору почётного звания «Почётный житель города».
Поздравления с юбилеем и музыкальные подарки стали признанием заслуг мастера, чьи песни стали частью культурного наследия страны.