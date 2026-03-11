В Иркутск с начала года привезли больше трех тонн экзотических фруктов

С января 2026 года в Иркутск прямыми авиарейсами доставили больше трех тонн тропических плодов из Таиланда. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по региону, в ассортименте — манго, питайя, дуриан, гуайява, джекфрут, лонган, мангостан, маракуйя, ананасы, рамбутан, арбузы, корень галанга, кокосы и сушеные фрукты.