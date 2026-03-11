Ричмонд
В Иркутск с начала года привезли больше трех тонн экзотических фруктов

Манго, питайя, дуриан, гуайява и другие плоды прибыли из Таиланда.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С января 2026 года в Иркутск прямыми авиарейсами доставили больше трех тонн тропических плодов из Таиланда. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по региону, в ассортименте — манго, питайя, дуриан, гуайява, джекфрут, лонган, мангостан, маракуйя, ананасы, рамбутан, арбузы, корень галанга, кокосы и сушеные фрукты.

— Всего пришло девять партий. Специалисты проверили каждую, отобрали пробы и отправили в лабораторию, — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Экспертиза подтвердила, что фрукты соответствуют фитосанитарным требованиям. После оформления документов продукцию допустили к продаже.

Экспертиза подтвердила, что фрукты соответствуют фитосанитарным требованиям. После оформления документов продукцию допустили к продаже.