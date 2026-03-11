Актриса Аглая Шиловская высказалась о возможном введении дресс-кода в театрах

Актриса Аглая Шиловская рассказала о своем отношении к правилам посещения театра и нарядам зрителей. Сейчас она играет Елизавету Тараканову спектакле «Граф Орлов» в Театре оперетты. По ее словам, проблем с одеждой у публики не возникает, ведь зрители уважают постановку и приходят подготовленными.
«И я уверена, что люди не придут в театр в шлепках или шортах, у нас воспитанная публика. А если у человека нет возможности приобрести одежду для выхода в театр — мне кажется, нестрашно, если он придет на спектакль летом в шлепках и шортах», — подчеркнула актриса в беседе с KP.RU.
Актриса отметила, что главное — чтобы зрители приходили в трезвом состоянии, и подчеркнула, что, по ее мнению, более серьезной проблемой во время постановок является звук мобильных телефонов.
Ранее балетмейстер Николай Цискаридзе раскритиковал наряды россиян в театрах и предложил Минкультуры ввести дресс-код для зрителей. Он сравнил неуместные наряды со случаем, когда человек пришел бы в церковь в неподобающем виде.