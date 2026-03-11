Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда из-за опасности БПЛА

Ночью 11 марта в Волгограде оказалась остановлена работа аэропорта. В 00:59 Росавиация закрыла воздушное.

Ночью 11 марта в Волгограде оказалась остановлена работа аэропорта. В 00:59 Росавиация закрыла воздушное пространство региона для гражданских судов.

— В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сообщили в федеральном авиационном агентстве.

Отметим, ранее в 23:15 МЧС России разослало жителям и гостям региона предупреждения о беспилотной опасности. Одновременно мониторинговые Telegram-каналы начали сообщать о фиксации групп БПЛА на юге и севере региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше