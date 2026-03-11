Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда из-за опасности БПЛА

Ночью 11 марта в Волгограде оказалась остановлена работа аэропорта. В 00:59 Росавиация закрыла воздушное пространство региона для гражданских судов.
— В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сообщили в федеральном авиационном агентстве.
