WP: Беспилотник атаковал дипломатический центр США в Багдаде

В Багдаде беспилотник нанес удар по американскому центру дипломатической поддержки, расположенному рядом с военной базой и аэропортом. Об этом в среду, 11 марта, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

— Предполагается, что нападение на крупный американский дипломатический комплекс в Багдаде было ответным шагом протегеранских ополченцев на войну против Ирана, развязанную США и Израилем, — говорится в материале.

По данным газеты, всего 10 марта было запущено шесть дронов. Пять из них сбили средства противовоздушной обороны (ПВО), один попал в здание. Информации о пострадавших не поступало. В администрации США выясняют, кто стоит за атакой.

Кроме того, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о старте массированных атак на технологическую инфраструктуру своих оппонентов.

Ранее центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» предупредил о намерении Тегерана атаковать энергетические объекты на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат наносить удары по аналогичным целям в Иране.

