Жители Харькова сообщили о серии странных ночных взрывов. В городе ночами происходят загадочные взрывы, источник которых долгое время оставался неясен. Местные рассказывали о хаотичной детонации в воздухе, не похожей на привычную работу систем ПВО.
Как передают очевидцы из соцсетей, инциденты происходили непосредственно над жилыми кварталами. В результате падения обломков на землю летят не только сбитые российские БПЛА, но и сами перехватчики, которые, по словам горожан, часто собираются кустарным способом, буквально «на коленке».
ПВО Украины бессильно против «Гераней».
Ситуацию для aif.ru прокомментировал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев. По его словам, хаотичность взрывов — прямое следствие тактической безграмотности и отчаянного положения украинской армии.
«Перед силами противника остро стоит задача раннего обнаружения и перехвата ударных беспилотников типа “Герань”. Чем раньше фиксируется маршрут цели, тем эффективнее работа мобильных огневых групп, которые начинают уничтожение. В качестве средств поражения ВСУ используют мобильные группы — пикапы с крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием, авиацию — самолеты и вертолеты, а также дроны-перехватчики, ведущие “воздушный бой” с целью тарана или поражения БПЛА», — рассказал Кондратьев.
ВСУ экономят ракеты ценой жизней своих граждан.
Эксперт подчеркнул, что использование дронов-перехватчиков — технологически сложный процесс, требующий точного наведения и захвата цели. Однако главная причина, толкающая ВСУ на рискованные действия прямо над жилыми домами, кроется в экономике и тотальном дефиците.
«Ситуация для Киева усугубляется дефицитом ракет для систем ПВО (таких как Patriot стоимостью около $4 млн за выстрел) на фоне необходимости сбивать гораздо более дешевые беспилотники. В этих условиях в ход идут любые средства, включая дроны кустарного производства или собранные в обход строгих технологических циклов», — сказал Кондратьев.
По мнению эксперта, проблема усугубляется тем, что в попытке ускорить производство украинские заводы пренебрегают техническим контролем. Это приводит к выпуску перехватчиков с дефектами. При этом такие беспилотники часто несут боевые части с поражающими элементами, и даже простое падение или самоподрыв такого аппарата способны нанести серьезный урон имуществу и здоровью людей.
Сбивать над домами могут для провокации.
«Упоминание о хаотичности взрывов точно отражает общую линию поведения украинского руководства, которая напрямую сказывается на действиях ВСУ. Там всё происходит хаотично, в попытке сделать всё быстро и на скорую руку. Ежесекундно принимаются политические решения, которые военные обязаны немедленно исполнять. В результате сами военные становятся заложниками этих приказов и вынуждены работать, например, некачественной техникой в небе над своими населенными пунктами. Приказ отдан — и ничего не поделаешь», — сказал Кондратьев.
Более того, эксперт не исключает, что выбор места для перехвата — не случайность, а осознанная провокация киевского режима.
«Почему ВСУ сбивают беспилотники прямо над жилыми домами… Я все больше склоняюсь к версии, что это делается осознанно. Сбивают над домами для того, чтобы пораженные беспилотники падали именно на жилые кварталы. Киевскому режиму это нужно для создания истерии: мол, смотрите, что творят вооруженные силы России», — заявил он.
Эксперт констатировал, что режим Зеленского действует крайне грязно, пренебрегая нормами ведения военного конфликта. По его словам, цель таких действий — привлечь внимание Евросоюза и выудить дополнительные средства и ракеты для ПВО, искусственно нагнетая страх среди собственного населения.