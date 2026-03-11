Ticketland: 76% билетов на мероприятия на гендерные праздники покупают женщины

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Большую часть (76%) покупателей билетов на культурные мероприятия в период праздничных дней, приуроченных к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, составляют женщины. Такие данные следуют из исследования билетного сервиса Ticketland (есть в распоряжении ТАСС).
«Основные покупки билетов на гендерные праздники (День защитника Отечества и Международный женский день — прим. ТАСС) совершают женщины — 76% от общего объема продаж. Мужчины покупают реже (24%), но на более значительную сумму. Средний чек “женских” покупок — 5 700 рублей, мужских — на 9% выше, 6 200 рублей. В среднем в одном чеке у женщин и мужчин равное количество билетов — 2 штуки», — указано в исследовании.
В Ticketland добавляют, что чаще всего мужчины покупали билеты на спектакли. Далее идут концерты, а после — мероприятия, ориентированные на детскую аудиторию. Самая высокая доля покупок приходится на спектакли и у женщин, однако в этой категории на втором месте находятся события для детей, на третьем — концерты.