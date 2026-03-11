Ticketland: 76% билетов на мероприятия на гендерные праздники покупают женщины

В Ticketland добавляют, что чаще всего мужчины покупали билеты на спектакли. Далее идут концерты, а после — мероприятия, ориентированные на детскую аудиторию. Самая высокая доля покупок приходится на спектакли и у женщин, однако в этой категории на втором месте находятся события для детей, на третьем — концерты.