Разбиты стёкла, пол усыпан осколками: МИД опубликовал фото здания генконсульства РФ после ударов по Ирану

Телеканал Al Mayadeen назвал условия Ирана, на которые должны пойти США для возобновления переговоров. Тегеран потребовал гарантий о неповторении нападения. Иран также рассчитывает на получение разрешения на полный ядерный цикл. Одним из условий Ирана названа компенсация со стороны Вашингтона. При выполнении этих требований исламское государство может пойти на восстановление прежних контактов с США, передает телеканал.