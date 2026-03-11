Разбиты стёкла, пол усыпан осколками: МИД опубликовал фото здания генконсульства РФ после ударов по Ирану

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает разрастаться. В результате оказываются затронуты интересы всё большего числа государств. Целями для ударов становятся иностранные дипломатические представительства на территории Ирана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после атаки на здание генконсульства РФ в Исфахане. Министерство опубликовало фото повреждений учреждения в Telegram-канале.
В результате атаки на генконсульство России 8 марта повреждения получил фасад здания. Так, на входе разбиты стекла, пол оказался усыпан осколками. По данным Марии Захаровой, никто из сотрудников консульства не получил серьезных травм. Однако работников после взрыва отбросило взрывной волной, что является поводом для беспокойства.
МИД опубликовал фото здания генконсульства РФ после ударов по Ирану Телеграм-канал МИД России.
«8 марта в иранском г. Исфагане в результате атаки на расположенную неподалеку администрацию губернатора одноименной провинции пострадало Генконсульство России. В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла… считаем нападения на дипломатические и консульские представительства вопиющим нарушением таких базовых документов международного права, как Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года», — прокомментировала Мария Захарова.
МИД РФ потребовал от сторон конфликта на Ближнем Востоке соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов. Страны должны отказаться от угроз безопасности жизни сотрудников дипмиссий. В МИД призвали стороны конфликта вернуться за стол переговоров.
Телеканал Al Mayadeen назвал условия Ирана, на которые должны пойти США для возобновления переговоров. Тегеран потребовал гарантий о неповторении нападения. Иран также рассчитывает на получение разрешения на полный ядерный цикл. Одним из условий Ирана названа компенсация со стороны Вашингтона. При выполнении этих требований исламское государство может пойти на восстановление прежних контактов с США, передает телеканал.
За время операции США и Израиля против Тегерана в Иране погибли 1,3 тысячи мирных жителей. Вашингтон и Тель-Авив «умышленно» бьют по густонаселенным районам, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Он заверил, что страны-агрессоры наносят удары по критическим объектам.