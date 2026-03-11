Ученый рассказал, как вести себя при встрече с лосем

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Человек, встретившийся с лосем, не должен пытаться его поймать или успокоить, необходимо вызвать специальную службу, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.
«Не пытаться ловить, не пытаться как-то успокоить даже, наверное, потому что как бы внутри в городе это все равно сложно. Вы будете к нему подходить, вроде как успокоите, проедет машина, пролетит самолет, еще что-то, и он прям может отпрыгнуть, в том числе в вашу сторону», — сказал Квартальнов.
Он отметил, что нужно обратиться в полицию или в специальную службу, увидев лося или оленя. Специалисты обездвиживают животное капсулой со снотворным, затем привозят ветеринарам, и те осматривают, нет ли травмы.
«Если травмы нет, то выпускают где-то за городом в безопасном месте. Но это должны делать специалисты», — подчеркнул ученый.
Он добавил, что если встреча с животным происходит в лесу, то большую часть года это совершенно безопасно. Агрессия у лося-самца может возникать только в сентябре.
«Это очень короткий период, и это далеко не все самцы так реагируют… Олени чаще всего не будут реагировать агрессивно. Но если животное забегает в город, то оно напугано, оно мечется», — уточнил Квартальнов.