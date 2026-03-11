Штраф до 15 тысяч рублей грозит за мусор возле квартиры россиянам

Жители многоквартирных домов могут получить штраф за пакет с мусором, оставленный возле двери квартиры. Об этом сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев, передает РИА Новости.
По словам эксперта, лестничные клетки, подъезды и придомовая территория относятся к общему имуществу жильцов. Размещение мусора в таких местах может рассматриваться как нарушение санитарных норм.
Моисеев пояснил, что в подобных случаях возможно привлечение к ответственности по статье 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Штраф по этой статье составляет от 500 до 1000 рублей.
Более серьезные санкции могут применяться, если оставленный мусор признан пожароопасным. В таком случае штраф может достигать от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.
Ранее специалисты также предупреждали, что ответственность может наступить и за хранение в подъездах колясок, велосипедов и других предметов. Запрет на загромождение лестничных площадок закреплен в действующих нормах Госстроя.
