Штраф до 15 тысяч рублей грозит за мусор возле квартиры россиянам

Моисеев пояснил, что в подобных случаях возможно привлечение к ответственности по статье 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Штраф по этой статье составляет от 500 до 1000 рублей.