В архивах Новосибирской области внедрят ИИ для поиска родственников

Архивная служба Новосибирской области объединяет государственный и 34 муниципальных архива, в которых хранится более 3,9 млн документов, древнейшие из них датированы 1726 годом. Ежегодно служба оцифровывает около 4 млн страниц архивных материалов — к 2025 году общий объем оцифрованных документов превысил 50 млн образов. Также служба исполняет более 55,5 тыс. запросов от граждан в год. Как ранее сообщал ТАСС, в регионе создан специальный фонд об участниках СВО, в который вошли около 3 тыс. фотографий, видеозаписей и документов.