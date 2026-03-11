В архивах Новосибирской области внедрят ИИ для поиска родственников

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Технологию искусственного интеллекта (ИИ) для распознавания лиц на архивных фотографиях и видеозаписях планируют внедрить в государственной архивной службе Новосибирской области. Новая система позволит жителям находить своих родственников в оцифрованных материалах, сообщил ТАСС начальник управления государственной архивной службы региона Константин Захаров.
«Мы хотим начать работу с внедрения ИИ. Это в первую очередь распознавание лиц, чтобы можно было находить людей во всех наших базах видеодокументов, фотодокументов. Такие программы уже есть, их не надо разрабатывать», — сказал он.
Захаров отметил, что в Новосибирской области система будет интегрирована в действующую государственную информационную систему — цифровую архивную платформу, которая объединяет все внутренние процессы службы. «Например, человек загружает фотографию своего предка, и система проверит все базы, где у нас что есть, и выдаст результат», — пояснил он.
Захаров отметил, что техническая подготовка к внедрению программы завершена: заявки на финансирование направлены в министерство цифрового развития. Само внедрение займет несколько месяцев, однако точные сроки запуска пока неизвестны.
Помимо распознавания лиц, архивная служба рассматривает возможность использования ИИ для проверки оцифрованных документов на наличие персональных данных перед публикацией. Сейчас эту работу выполняют сотрудники вручную, что занимает много времени при миллионах оцифрованных страниц. «Если мы это прикрепим, тогда сможем быстрее выкладывать документы в открытый доступ. Все равно в помощь будет человек, комиссия будет определять, что можно публиковать», — добавил Захаров.
Архивная служба Новосибирской области объединяет государственный и 34 муниципальных архива, в которых хранится более 3,9 млн документов, древнейшие из них датированы 1726 годом. Ежегодно служба оцифровывает около 4 млн страниц архивных материалов — к 2025 году общий объем оцифрованных документов превысил 50 млн образов. Также служба исполняет более 55,5 тыс. запросов от граждан в год. Как ранее сообщал ТАСС, в регионе создан специальный фонд об участниках СВО, в который вошли около 3 тыс. фотографий, видеозаписей и документов.