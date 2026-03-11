Пересадку почки начали делать бесплатно по ОМС с 2026 года

По его словам, за первые два месяца в России выполнили 419 таких операций, из них 27 — детям. Себестоимость одной пересадки превышает миллион рублей, теперь все расходы берет на себя государство, включая обследования, пребывание в стационаре, лечение и лекарства после операции.