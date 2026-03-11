Кононенко: МКС может бесперебойно работать годами

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) может годами работать без перерывов благодаря системе перекрестных полетов и интегрированным экипажам. Об этом в колонке для ТАСС написал исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос), командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
«Оглядываясь на три десятилетия совместной работы, нельзя не заметить главного: международный экипаж МКС давно перестал быть просто специалистами из разных стран, выполняющих свои национальные программы. Он превратился в единый и неразрывный механизм, где функциональные обязанности и ответственность распределены так четко и продуманно, что станция может работать бесперебойно годами», — поделился Кононенко.
По его словам, сейчас уже мало кого удивляет запуск российского космонавта с космодрома Флориды, а американского — с Байконура, ведь сотрудничество между странами стало новой нормой. «Поддержание постоянных контактов между партнерами — от глав космических агентств до рядовых инженеров в рабочих группах — это не бюрократическая условность. Это фундамент, на котором держится вся конструкция», — добавил и. о. начальника ЦПК.