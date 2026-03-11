Александр Бублик заявился на «Мастерс» в Монте-Карло

Теннисный турнир в Монте-Карло — соревнование серии «Мастерс» с общим призовым фондом порядка 1 млн евро (570 млн тенге). В этом году «тысячник» в Монако пройдет с 4 по 12 апреля.
Как пишет sportarena.kz, в Монте-Карло выступят десятая ракетка мира из Казахстана Александр Бублик, лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, немец Александр Зверев, победители Almaty Open россияне Карен Хачанов, Даниил Медведев и другие.
Действующим чемпионом турнира является Карлос Алькарас.
