Доцент Моисеев напомнил, как накажут россиян за пакеты с мусором в подъезде

Штраф за оставление в подъезде пакета с мусором может составить от 500 до 15 тысяч рублей. Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев напомнил, в каких случаях применяется верхняя планка штрафных санкций.
Если гражданин оставил мусор на общей территории, а это лестничные клетки и подъезды, а также придомовая территория, его могут оштрафовать на 500−1000 рублей. Но если оставленный мусор является пожароопасным, то сумма штрафа увеличится. Она составит 5−15 тыс рублей, сказал эксперт РИА Новости.
Ранее россиянам рассказали, в каком случае можно не платить штраф за нарушение ПДД. При этом практика, где не видно лица водителя, не работает.
Также сообщалось, что с 1 марта вступили в силу новые штрафы для владельцев земли. Если не бороться с борщевиком и иными опасными инвазивными растениями, можно поплатиться суммой до 700 тыс. рублей.
Как суд взыскал 847 тыс. рублей с посетителя Эрмитажа за то, что он взгромоздился на трон Павла I, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, с 1 марта владельцы кафе, ресторанов и магазинов обязаны дублировать все вывески на русском языке. При этом застройщикам предписано использовать только кириллицу в названиях жилых комплексов. За несоблюдение правил предусмотрен штраф до 40 тыс. рублей.