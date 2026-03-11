Доцент Моисеев напомнил, как накажут россиян за пакеты с мусором в подъезде

Если гражданин оставил мусор на общей территории, а это лестничные клетки и подъезды, а также придомовая территория, его могут оштрафовать на 500−1000 рублей. Но если оставленный мусор является пожароопасным, то сумма штрафа увеличится. Она составит 5−15 тыс рублей, сказал эксперт РИА Новости.