«Каролина» обыграла «Питтсбург» в НХЛ. Никишин набрал 2 очка

«Каролина» и «Питтсбург» выступают в Столичном дивизионе и занимают первое и второе места соответственно. «Каролина» набрала 88 очков после 64 матчей, у «Питтсбурга» 79 очков после 64 встреч. В следующем матче «Каролина» примет «Сент-Луис» в ночь на 13 марта по московскому времени, «Питтсбург» тогда же на выезде сыграет с «Вегасом».