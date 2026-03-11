«Каролина» обыграла «Питтсбург» в НХЛ. Никишин набрал 2 очка

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. «Каролина» обыграла «Питтсбург» в серии буллитов со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей два очка набрал защитник Александр Никишин, забросивший шайбу и отдавший голевой пас. Он был признан первой звездой матча. В 63 матчах сезона Никишин забросил 9 шайб и отдал 16 голевых передач. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отдал голевой пас, а также реализовал свою попытку в серии буллитов. Двумя голевыми передачами отметился форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов.
«Каролина» и «Питтсбург» выступают в Столичном дивизионе и занимают первое и второе места соответственно. «Каролина» набрала 88 очков после 64 матчей, у «Питтсбурга» 79 очков после 64 встреч. В следующем матче «Каролина» примет «Сент-Луис» в ночь на 13 марта по московскому времени, «Питтсбург» тогда же на выезде сыграет с «Вегасом».
В других матчах игрового дня «Бостон» обыграл «Лос-Анджелес» (2:1 ОТ), «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду победил «Калгари» (4:0), «Анахайм» в гостях был сильнее «Виннипега» (4:1), «Сан-Хосе» на выезде уступил «Баффало» (3:6), голкипер гостей Ярослав Аскаров отразил 20 бросков из 25, «Монреаль» дома обыграл «Торонто» (3:1), нападающий победителей Иван Демидов отдал голевой пас. Голкипер «Нью-Йорк» Айлендерс«Илья Сорокин помог команде одержать гостевую победу над “Сент-Луисом” (4:3 ОТ), он отразил 20 бросков из 23.