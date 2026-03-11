Ричмонд
Обстрелявшую дом Рианны женщину обвинили в покушении на убийство

Женщине, которая обстреляла дом певицы Рианны, предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщил телеканал ABC.

Источник: Life.ru

29-летнюю Иванну Лизетт Ортис из Орландо официально обвинили в попытке убить Рианну. По данным прокуратуры, женщина была вооружена полуавтоматической винтовкой.

Напомним, нападавшая открыла огонь по резиденции поп-звезды днём 9 марта. Инцидент произошёл в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. В доме находились трое детей певицы и её мать. Ортис также обвиняют в стрельбе по соседнему дому. К счастью, никто не пострадал.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.