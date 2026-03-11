Спасатели ищут туриста, пропавшего в нацпарке «Красноярские Столбы»

«Десятого марта спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке МВД выезжали на поиски 55-летнего мужчины, который, предположительно, ушел гулять в нацпарк “Красноярские Столбы” еще 9 марта и до сих пор не вернулся. Вместе с полицией они обследовали около 10 километров лесных дорог в районе скалы Такмак, но, к сожалению, пока безрезультатно», — говорится в сообщении.