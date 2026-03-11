В Минпросвещения рассказали, что указывает на ИИ-текст

Парадоксальным признаком «человечности» Ястремская назвала наличие ошибок: сгенерированные тексты всегда идеальны, тогда как человек пишет, переписывает, допускает опечатки и ставит тире «не там, где нужно, а там, где хочется». При этом она подчеркнула, что избежать ИИ-текстов в современной жизни не получится — они стали ее частью, а бороться с ними равносильно попыткам отменить интернет. Главное — понимать, что это лишь инструмент, который пока не способен заменить человека, заключила она.