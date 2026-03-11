В Минпросвещения рассказали, что указывает на ИИ-текст

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Деление на пункты (часто нумерованные), одинаковый объем абзацев и «водянистость» — когда в большом тексте всего одна мысль, перефразированная разными словами, являются признаками сгенерированного нейросетью текста. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин Шадринского государственного педагогического университета, кандидат филологических наук Юлия Ястремская.
«Человек скорее поделит текст на логичные разделы и озаглавит каждый, и объем каждого раздела текста будет зависеть от степени вовлеченности человека в тему: какой-то абзац будет больше, какой-то меньше. Часто сгенерированные тексты называют “водяными” — текст есть, а мысли нет. Если читаешь текст на 20−25 предложений, а мысль в нем всего одна и просто перефразирована разными словами, скорее всего, текст [создан] ИИ», — сказала Ястремская.
По словам эксперта, сгенерированные тексты красивы и метафоричны, но никогда не выходят за рамки поставленного задания, наполнены канцеляризмами и пустым официозным пафосом. Нейросеть не может поделиться с читателем своим опытом, переживаниями — у нее их просто нет. ИИ ничего не беспокоит и не волнует, а значит, он не способен перескакивать с одной мысли на другую, создавать логические пропуски в тексте.
Она уточнила, что формальными, внешними признаками чаще всего называют наличие деления на пункты (многие сгенерированные тексты выглядят как нумерованные списки отдельных абзацев). Нейросетевые тексты внешне выглядят очень гармоничными, имеют четкую структуру — вплоть до одинакового количества слов в каждом абзаце.
Парадоксальным признаком «человечности» Ястремская назвала наличие ошибок: сгенерированные тексты всегда идеальны, тогда как человек пишет, переписывает, допускает опечатки и ставит тире «не там, где нужно, а там, где хочется». При этом она подчеркнула, что избежать ИИ-текстов в современной жизни не получится — они стали ее частью, а бороться с ними равносильно попыткам отменить интернет. Главное — понимать, что это лишь инструмент, который пока не способен заменить человека, заключила она.