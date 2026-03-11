Росстандарт утвердил новый ГОСТ на свежие фрукты

С 1 июня 2026 года в России вступает в силу новый национальный стандарт на свежие семечковые и косточковые фрукты с улучшенными характеристиками. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в пресс-службе Росстандарта.
ГОСТ уточняет требования к содержанию токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов, а также запрещает использование генно-модифицированных организмов, в том числе в посадочном материале. При выращивании таких фруктов предписано применять агрохимикаты с учетом экологических принципов, обособить производство от иной сельхозпродукции и соблюдать требования по охране окружающей среды.
Продукция, произведенная по новому стандарту и прошедшая сертификацию, сможет маркироваться знаком «Зеленый эталон». В Росстандарте подчеркнули, что выпуск продукции с улучшенными характеристиками направлен на снижение негативного влияния на природу и здоровье человека, а также на повышение конкурентоспособности российских товаров на зарубежных рынках. В перечень стандартов для такой продукции сейчас входят семь позиций, передает ТАСС.
В России с 1 ноября 2026 года введут новый ГОСТ на хурму — его принятие поможет унифицировать требования на пространстве нескольких стран. Новый стандарт позволит снизить технические барьеры и упростить взаимную торговлю.