Росстандарт утвердил новый ГОСТ на свежие фрукты

Продукция, произведенная по новому стандарту и прошедшая сертификацию, сможет маркироваться знаком «Зеленый эталон». В Росстандарте подчеркнули, что выпуск продукции с улучшенными характеристиками направлен на снижение негативного влияния на природу и здоровье человека, а также на повышение конкурентоспособности российских товаров на зарубежных рынках. В перечень стандартов для такой продукции сейчас входят семь позиций, передает ТАСС.