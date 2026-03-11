Ticketland: «Последняя сказка» попал в топ-3 востребованных событий в праздники

«Топ самых востребованных культурных событий в праздничные дни с 7 по 9 марта по России в целом стали: мюзикл “Последняя сказка” в театре МДМ, концерт Akmal» «Мир нам завидовал» в VK Stadium, спектакль «Слава» в БДТ им. Г. А. Товстоногова, спектакль «Примадонны» в Краснодарском театре драмы им. М. Горького, спектакль «Вслед за мечтой» в Театре имени Карима Тинчурина в Казани, концерт Басты в Уфе", — указано в исследовании.