Ticketland: «Последняя сказка» попал в топ-3 востребованных событий в праздники

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мюзикл «Последняя сказка» в театре МДМ, концерт Akmal« “Мир нам завидовал” в VK Stadium и спектакль “Слава” в БДТ имени Г. А. Товстоногова составили топ-3 наиболее востребованных культурных мероприятий в праздничные дни. Такие данные следуют из анализа билетного сервиса Ticketland (есть в распоряжении ТАСС).
«Топ самых востребованных культурных событий в праздничные дни с 7 по 9 марта по России в целом стали: мюзикл “Последняя сказка” в театре МДМ, концерт Akmal» «Мир нам завидовал» в VK Stadium, спектакль «Слава» в БДТ им. Г. А. Товстоногова, спектакль «Примадонны» в Краснодарском театре драмы им. М. Горького, спектакль «Вслед за мечтой» в Театре имени Карима Тинчурина в Казани, концерт Басты в Уфе", — указано в исследовании.
В Ticketland также поделились в ТАСС информацией о наиболее популярных культурных событиях в праздничный период отдельно по Москве. Ими стали мюзикл «Последняя сказка» в театре МДМ, спектакль «Мастер и Маргарита. История любви» в Театре сатиры, шоу «Мы из будущего» в Театре танца Todes, спектакль «Ромео и Джульетта» в Театре им. Евгения Вахтангова, а также мюзикл «Первое свидание» в театре «Маска».