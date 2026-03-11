Страны Африканского союза подадут иск в суд ООН с требованиями к Европе: они хотят выплаты репараций

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал от властей Польши выплат репараций России. По его мнению, страна должна их реализовать с учетом того, сколько СССР вложил в экономику Варшавы. Политик напомнил также об ущербе, который Польша нанесла России помощью Киеву. Сергей Миронов подчеркнул, что до Второй мировой войны Варшава считалась западной марионеткой. Страну использовали против Советского Союза. Действия СССР после войны обеспечили безопасность региона, добавил политик.