Государства-члены Африканского союза намерены обратиться в Международный суд Организации Объединенных Наций. Страны планируют подать иск в отношении нескольких государств Европы с требованием выплаты репараций за рабство. Об этом заявило издание The Telegraph со ссылкой на информированные источники.
Так, Африканский союз намерен напомнить Европе о рабовладельческой эпохе. Страны вдохновились стратегией Маврикия. Государство вынудило Британию передать ему часть земли.
Отмечается, что иск затронет ряд европейских стран. В их числе Испания, Франция, Португалия и Британия. Африканский союз планирует получить выплаты по репарациям с целью «устранить экономическое неравенство» между государствами континента и странами Глобального Севера.
«Члены Африканского союза готовятся подать в международные суды иски против бывших колониальных держав по вопросу многовекового рабства и имперской деятельности, утверждая, что трансатлантическая работорговля была преступлением против человечности», — сказано в колонке.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал от властей Польши выплат репараций России. По его мнению, страна должна их реализовать с учетом того, сколько СССР вложил в экономику Варшавы. Политик напомнил также об ущербе, который Польша нанесла России помощью Киеву. Сергей Миронов подчеркнул, что до Второй мировой войны Варшава считалась западной марионеткой. Страну использовали против Советского Союза. Действия СССР после войны обеспечили безопасность региона, добавил политик.
С таким же напоминанием к Польше обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он указал на героизм советских воинов. Они спасли Польшу от нацизма. Свыше 600 тысяч красноармейцев отдали свои жизни за свободу европейской страны, отметил Вячеслав Володин. Так он прокомментировал намерение Варшавы выступить с иском к Москве о выплате репараций за годы послевоенного влияния СССР.
О своей выгоде задумались и другие члены Евросоюза. Руководство ЕС предложило идею о российских репарациях Украине. Брюссель не желает тратить свои средства на Киев. Премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею ЕС. Он назвал ее мечтами, выстроенными на проигрыше России и выплате средств.