Из-за обильного снегопада Уфу сковали 10-балльные пробки. По данным 2ГИС, наиболее тяжелая ситуация наблюдается при въезде в город со стороны аэропорта и Затона, а также по улице Пугачева и ул. Перспективной. Заторы сковали улицы М. Жукова, Р. Зорге, Цюрупы, Кирова, Айскую, 50 лет СССР, Колгуевскую, проспекты Октября и Салавата Юлаева.