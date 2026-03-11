Ричмонд
Уфу сковали 10-балльные пробки

В утренний час пик 11 марта на дорогах города наблюдаются серьезные заторы.

Источник: Башинформ

Из-за обильного снегопада Уфу сковали 10-балльные пробки. По данным 2ГИС, наиболее тяжелая ситуация наблюдается при въезде в город со стороны аэропорта и Затона, а также по улице Пугачева и ул. Перспективной. Заторы сковали улицы М. Жукова, Р. Зорге, Цюрупы, Кирова, Айскую, 50 лет СССР, Колгуевскую, проспекты Октября и Салавата Юлаева.

На некоторых участках ситуация усложняется из-за мелких ДТП.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что на Уфу обрушился снегопад: мэр города попросил граждан потерпеть.